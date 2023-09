Director del OIJ sobre jóvenes sicarios: “La forma de iniciación que se tiene es que maten a alguien”

“En las costas tenemos menores de edad que están iniciándose en el sicariato, en el narcotráfico y la forma de iniciación que se tiene es que maten a alguien”.

Estas fuertes declaraciones las sostiene Rándall Zúñiga, director del OIJ, ante el aumento de violencia en estas zonas del país.

“Imagínese que terrible que un chiquito de 12 años, que debería estar en la escuela, recibiendo clases o por lo menos estando dentro de la institucionalidad, que se dediquen al cuido del menor si los padres no están presentes o no pueden cuidarlo, pero no se está logrando ese objetivo.

“En las costas de Puntarenas y Limón tenemos entre un 22% y 23% en pobreza absoluta, mientras que el resto del país es un 10%, estamos duplicando la cantidad de menores que viven en pobreza absoluta, que no tienen una educación completa, más del 70% de las personas que viven en las costas no han terminado el noveno año del colegio, al no tener fuentes formales de empleo tienen que irse a la informalidad”, señaló Zúñiga.

Para Zúñiga, esta situación es temible, sobre todo porque en días recientes trascendió que los cárteles mexicanos son la quinta fuerza empleadora en México.

“Aquí tenemos jóvenes que no tienen trabajo, posibilidades de ganarse el sustento y que de alguna forma tienen que buscar ese sustento, entonces desgraciadamente una posibilidad puede ser el tema del sicariato”, expuso.

En estas zonas costeras, al no haber personas preparadas académicamente, es muy difícil que una empresa se instale.

“Si en estas zonas la mayoría de las personas no tienen el noveno año de colegio terminado, ¿entonces a qué mano de obra pueden acceder? Es todo un ciclo vicioso que va sumar la parte de educación, social, la pobreza y penal”, dijo Zúñiga.

Además, confirmó que a raíz de esta situación y toda la violencia que se viven en Costa Rica, ya comenzaron con los megaoperativos en Limón y en el Pacífico central de Puntarenas, este sábado 23 de setiembre decomisaron una AK-47, armas y dinero en efectivo.

Zúñiga explica que al final es un círculo vicioso en el que se ocupa que las personas se formen y así no caigan en la tentación de la plata fácil, además él le pide ayuda a los diputados de la Asamblea Legislativa para invertir más en Seguridad y así bajar la violencia que acapara el país.

Hasta este martes 26 de setiembre se reportaba 666 homicidios en todo el país.