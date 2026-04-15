Sucesos

Sicarios matan a hombre afuera de su casa en Pérez Zeledón

El ataque ocurrió en Pavones de San Isidro de El General

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Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado este martes en San Isidro de El General en Pérez Zeledón.

Según información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta afuera de una vivienda y dispararon en múltiples ocasiones contra un hombre.

Allanamientos en Guápiles
El hombre fue asesinado a balazos en Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Testigos indicaron que la víctima se encontraba conversando con otras personas, cuando los atacantes, aparentemente encapuchados, se aproximaron y abrieron fuego.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar en la motocicleta.

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El hombre murió de inmediato en el sitio.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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