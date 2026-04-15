Sicarios matan a hombre afuera de su casa en Pérez Zeledón

Un hombre fue asesinado este martes en San Isidro de El General en Pérez Zeledón.

Según información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta afuera de una vivienda y dispararon en múltiples ocasiones contra un hombre.

El hombre fue asesinado a balazos en Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Testigos indicaron que la víctima se encontraba conversando con otras personas, cuando los atacantes, aparentemente encapuchados, se aproximaron y abrieron fuego.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar en la motocicleta.

LEA MÁS: Sospechoso se desplomó cuando perra policía marcó el sitio donde estaba el cuerpo de Juneiysis Merlo

El hombre murió de inmediato en el sitio.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.