Sin balas ni amenazas, así se robaron ¢114 millones del súper La Gallinita en Coronado

El supermercado La Gallinita, en Coronado, fue nuevamente blanco de un robo, pero esta vez los delincuentes sí lograron su objetivo y ni siquiera usaron amenazas ni balas.

Fue la mañana de este miércoles 15 de diciembre cuando unos falsos remeseros llegaron al supermercado, y sin decir palabra alguna, se robaron una millonada. Versiones no oficiales señalan que se llevaron ¢144 millones.

Precisamente los dueños de ese negocio empezaron a usar remeseros por un intento de asalto que sufrieron el 3 de enero del 2019.

Ese día, Carlos Roberto Quesada Ramírez, de 46 años, junto a sus dos hijos, Jessy Roberto Quesada Fuentes y Daniel Quesada Fuentes, de 29 y 21 años, intentaron robarse las ganancias del súper frente a la antigua sucursal del BAC (donde iban a depositar el dinero), en el centro comercial Paso Nuevo, que está cerca de la clínica de Coronado. Padre e hijos murieron baleados por un guarda del banco que frustró el crimen.

La Teja visitó el negocio y una empleada dijo que el dueño prefería no referirse a este millonario robo.

Si identifica a alguno de los sospechosos avise al OIJ. Foto: OIJ

Este caso lo investigan los agentes de la de sección de Fraudes del OIJ, quienes dieron a conocer el video de seguridad y piden que, en caso de que alguien identifique a los delincuentes, llame a la línea confidencial 800-8000-645.

Además, los investigadores se han dedicado a revisar cámaras de seguridad en todos los alrededores para dar con el carro en el que huyeron, al parecer lo habrían hecho camino a Rancho Redondo, carretera que lleva hacia Tierra Blanca de Cartago.

Uniformados

En la grabación se ve que entran dos supuestos custodios de una empresa de transportes de valores, quienes llevaban identificaciones y logotipos falsos.

Uno de los sospechosos es de entre 35 y 40 años, de contextura gruesa, mide alrededor de 1.80 metros, es de cabello negro y corto, utilizaba lentes medicados y, en apariencia, llevaba un arma de fuego en una funda en su cadera.

El segundo es de contextura media, tiene entre 20 y 30 años, es de cabello negro corto, piel morena, también llevaba un arma de fuego.

Ambos usaban un pantalón negro con bolsas a sus costados, una camisa gris con azul oscuro y hasta mascarilla por el covid. Cargaban un chaleco antibalas con la leyenda de la empresa “Proval”.

Los delincuentes llegaron a las 11:35 a.m. y salieron con la millonada a las 11:41 a.m. Los carros remeseros por lo general se estacionan cerca de los negocios, pero en el video no se ve ninguno cerca, incluso los tipos cruzaron la calle cargando las bolsa de dinero.

Al parecer, un carro los esperaba a la vuelta y luego huyeron.

Cabe recordar que en el intento de asalto del 2019, el guarda del banco se enfrentó a balazos con los delincuentes y evitó que le quitaran ¢30 millones a una empleada del supermercado La Gallinita, quien los llevaba en efectivo y planeaba depositarlos. Más de un año después, los jueces dijeron que actuó en legítima defensa.

En este segundo robo no hubo balas, pero sí les quitaron muchos millones.