Sistema de baja presión frente a Centroamérica podría traer lluvias fuertes a Costa Rica

Las lluvias podrían ganar fuerza durante los próximos días debido a un fenómeno que se desarrolla en el océano Pacífico frente a Centroamérica.

Por esta razón, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) mantiene un monitoreo constante y pide a la población extremar precauciones.

De acuerdo con Gabriela Chinchilla del IMN, durante este primer fin de semana de junio se espera la eventual formación de un sistema de baja presión frente a las costas centroamericanas.

“Este sistema, acompañado del fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical sobre nuestro país, estaría manteniendo y reforzando la actividad lluviosa", dijo Chinchilla.

LEA MÁS: Bomberos rescatan a 42 personas tras severas inundaciones en Liberia

IMN mantiene vigilancia sobre sistema que se desarrolla en el Pacífico. (ChatGPT/Generada con IA)

Lluvias durante todo el fin de semana

Los pronósticos indican que la actividad lluviosa podría mantenerse durante todo el fin de semana e incluso extenderse hasta el lunes.

En la vertiente del Pacífico se prevé un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones desde horas de la mañana. Conforme avance el día, las lluvias se extenderían hacia la Zona Norte, las montañas del Caribe y distintos sectores del Valle Central.

Además, se estiman aguaceros fuertes acompañados de tormenta eléctrica durante las tardes y noches, especialmente en el Pacífico, Valle Central, zona norte y montañas del oeste del Caribe.

(Rafael Pacheco Granados)

Las precipitaciones también podrían presentarse durante la madrugada y las primeras horas de la mañana entre este sábado y el lunes, principalmente en sectores costeros y marítimos del Pacífico.

Piden extremar precauciones

Ante este panorama, el IMN hizo un llamado a la población para mantenerse alerta y tomar medidas preventivas.

Las autoridades recordaron que los suelos se encuentran saturados debido a las lluvias de los últimos días, por lo que existe un mayor riesgo de incidentes asociados a inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

“Las condiciones atmosféricas se mantienen bastante inestables, propicias para lluvias recurrentes sobre suelos que ya se encuentran bastante saturados”, señalaron los especialistas.