Sospechosa de millonarias estafas con falsa herencia recibió seis meses de prisión preventiva

La mujer ahora descontará prisión preventiva (shutterstock)

Una mujer de apellido Cubillo pasará seis meses de prisión preventiva como sospechosa de los delitos de estafa mayor, falsedad ideológica y uso de documento falso.

Según la investigación, la imputada presuntamente utilizaba una modalidad de engaño en la que hacía creer a sus víctimas que actuaba como albacea dentro de un proceso sucesorio vinculado con millonarias sumas de dinero.

Según la versión que brindaba a las personas afectadas, esos fondos se encontraban depositados en un banco estatal y luego habían sido trasladados a otras entidades financieras públicas y privadas.

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Bajo ese argumento, Cubillo supuestamente solicitaba depósitos de dinero a las víctimas, asegurándoles que eran necesarios para liberar los fondos retenidos. A cambio, prometía devolver el dinero aportado y entregar una supuesta donación de millones de dólares como agradecimiento por la ayuda brindada en los trámites.

La investigación, tramitada bajo el expediente 25-020623-0042-PE, apunta a que los hechos habrían ocurrido desde 2019 y se habrían extendido hasta la actualidad.

Además, trascendió que la sospechosa también descuenta otra condena bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, beneficio que, al parecer, habría incumplido.

El caso continúa en investigación, por lo que las autoridades hicieron un llamado a cualquier persona que considere haber sido víctima de una situación similar relacionada con esta sospechosa, para que se acerque a la Fiscalía Adjunta de Fraudes.