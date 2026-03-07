Sospechoso de brutal asesinato de carnicero dejó una pista en el sitio que menos imaginó

Una de las personas sospechosas de participar en el asesinato del carnicero Julio Gerardo Ramírez García dejó una evidencia clave cuando realizó compras en un supermercado.

El hombre quedó grabado por cámaras de seguridad, por lo que su rostro se observa con claridad en las imágenes que ahora son difundidas por el OIJ de Turrialba, que solicita ayuda de la ciudadanía para identificarlo y ubicarlo.

“A esta persona se le vincula como sospechoso de homicidio ocurrido el 5 de agosto del 2025 a las 11:00 p. m. en Turrialba, Cartago, por lo que es necesaria su identificación”, indicaron las autoridades judiciales mediante un comunicado.

Según la descripción brindada por el OIJ, el sospechoso es de contextura delgada. El día en que fue captado por las cámaras vestía camiseta verde oscuro, jeans negros, tenis negras con suela blanca y una gorra oscura.

Buscado por homicidio de carnicero

Ataque cuando regresaba del trabajo

Ramírez García trabajaba en una carnicería en Turrialba.

De acuerdo con la hipótesis preliminar de las autoridades, varios sospechosos habrían abordado a la víctima cuando regresaba de su trabajo y posteriormente le habrían dado muerte.

LEA MÁS: Violento crimen acabó con la vida de un gran papá

Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, fue visto por última vez con vida en Turrialba, el martes 5 de agosto del 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

En apariencia, con el objetivo de ocultar el crimen, los responsables enterraron el cuerpo.

La víctima fue vista con vida por última vez el 5 de agosto de 2025, cuando fue interceptada mientras se dirigía hacia su casa.

Tras su desaparición, la familia denunció el caso y realizó varias búsquedas para tratar de localizarlo.

Hallazgo del cuerpo

Trece días después, el 18 de agosto de 2025, el cuerpo de Julio Ramírez fue encontrado enterrado en un lote baldío.

De acuerdo con los reportes judiciales, la víctima presentaba varias heridas provocadas con arma blanca.

Por este caso, dos hombres de apellidos Díaz Sánchez y Gutiérrez Díaz cumplen desde febrero anterior cuatro meses de prisión preventiva como sospechosos del homicidio.

En la misma causa también figuran como sospechosas dos mujeres de apellidos Lee Cedeño y Díaz Sánchez, quienes permanecen en libertad pero apegadas al proceso judicial.

Las autoridades continúan con la investigación y solicitan a cualquier persona que tenga información sobre el sospechoso que aparece en las imágenes comunicarse de manera confidencial con el OIJ.