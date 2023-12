Sospechoso de matar a señor de 73 años le confesó a vecina lo que había pasado

Ramírez, de 73 años, es recordado como un hombre muy humilde y trabajador. Foto cortesía.

Un hombre apellidado Ruiz, de 31 años, se acercó a una vecina para confesarle que tuvo una especie altercado con un señor de 73 años dentro de una casa y que producto de esa situación el adulto mayor quedó inconsciente sobre el piso de la sala.

Pero el hecho fue mucho más grave de lo que Ruiz contó, pues las autoridades confirmaron que el señor, identificado como Juan Rafael Ramírez Leal, un pastor evangélico pensionado, se encontraba sin vida, en lo que, al parecer, se trataba de la escena de un homicidio por un aparente robo a vivienda.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 4 p.m. de este miércoles 6 de diciembre, dentro de una casa ubicada en el sector de Finca 4, en Río Frío de Sarapiquí.

En cuanto al sospechoso, la Policía Judicial informó que este fue detenido media hora después, a unos 200 metros de donde ocurrió el presunto ataque.

Según el reporte del OIJ, una vecina de esa comunidad, cuya identidad no se dio a conocer, fue la primera enterarse de lo que había pasado, esto por boca del mismo sospechoso, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades.

“Oficiales de la Policía Administrativa, en compañía de un vecino, fueron hasta la casa de Ramírez y efectivamente lo encontraron en la sala, donde fue declarado como fallecido por funcionarios de la Cruz Roja”, agregó el OIJ.

La Policía Judicial informó que el cuerpo del pastor fue llevado a la morgue judicial para que se determine con exactitud la causa de su muerte, pues a simple vista no se le observaban lesiones de arma blanca o de fuego.

Robo a vivienda

En cuanto a cómo ocurrió el altercado que le costó la vida a don Juan Rafael, se maneja la versión preliminar de que el señor, al parecer, sorprendió a Ruiz robando dentro de la casa de su vecino, de la cual Ramírez tenía llave debido a la confianza que se tenían.

En apariencia, el sospechoso al verse descubierto se le fue encima al señor y lo atacó a golpes en reiteradas ocasiones hasta quitarle vida. Supuestamente, tras el ataque Ruiz salió de la casa y se topó con una vecina a la que le habría contado que Ramírez estaba malherido.

José Luis Castañeda Rodríguez, amigo de Ramírez, contó que también se habla de que esta no era la primera vez que Ruiz había intentado meterse a robar a esa casa.

“Lo que se habla es que se trata de una persona que había querido meterse a robar, pero no pudo hacerlo, al parecer, esta fue la segunda vez que lo intentó y parece que cumplió con su objetivo”, dijo José Luis.

El crimen ocurrió en la casa del vecino de don Juan Rafael. Foto Noticias Sarapiquí.

“A él no le gustaban los problemas, siempre trataba de buscar el diálogo; él era muy especial como amigo y compañero”. — José Luis Castañeda, amigo de Juan Rafael.

En cuanto a la trágica noticia, Castañeda expresó que fue la mañana de este jueves cuando se enteró que la persona asesinada era su gran amigo, al que conocía desde hace ocho años.

“Mi esposa me estaba comentando lo que había pasado, pero no sabía quién era. Yo estoy en un grupo de WhatsApp y ahí también estaban hablando de eso, luego alguien pasó la foto de don Juan, a mí extrañó mucho y le pregunté a un muchacho que vive ahí cerca y fue él quien me confirmó que se trataba de mi amigo. Al darme cuenta de eso me dio rabia y al mismo tiempo impotencia”.

Un gran amigo

José Luis contó que hasta donde sabe Juan Rafael era oriundo de Guanacaste, pero llegó a vivir a Río Frío hace aproximadamente 20 años. Al parecer, Ramírez llegó a esa zona para formar parte de una iglesia evangélica como pastor.

Tiempo después don Juan Rafael empezó a laborara Standard Fruit Company, ahí donde conoció a Castañeda, con quien forjó una bonita amistad hasta la actualidad.

“Ahí lo conocí y tuvimos una linda amistad, era un excelente compañero de trabajo, muchas veces se sacó el bocado de la boca para dármelo a mi, porque la comida se me agriaba o se me olvidaba”, recordó José Luis.

Castañeda contó que su amigo ya se había pensionado y por es motivo ya no lo veía tan a menudo, aunque de vez en cuando se topaban en la calle y intercambiaban un saludo y un abrazo.

“Hace una semana lo vi por última vez, nos topamos en Finca 6, lo veía por ese lado porque yo bajo mucho a Finca 2 donde mi suegra. Esa vez me preguntó si seguía trabajando en la bananera, yo le dije que tenía 12 años de dedicarme a la construcción, él me felicitó por eso y se despidió de mi”, recordó.

José Luis describió a su amigo como un hombre de gran corazón y muy humilde, siempre dispuesto a ayudar a los demás y con una sonrisa que lo caracterizaba.

La comunidad de Finca 4 está muy consternada por la muerte de don Juan Rafael, pues era una persona muy querida por todos, por eso es que les exigen a las autoridades que se haga justicia por lo que le hicieron.