Sospechoso de matar a su esposa y arrojarla a un pozo tendrá que responderle a la justicia

Un hombre de apellido Espinoza enfrentará juicio los próximos 11 y 12 de febrero como sospechoso del delito de femicidio, en perjuicio de su esposa, María Rafaela Mora Cerdas, de 60 años. El debate se realizará en el Tribunal Penal de Limón.

De acuerdo con la acusación, Mora Cerdas y Espinoza convivían juntos en el sector de Batán, Limón, y la relación, según lo señalado por el Tribunal Penal, se habría caracterizado por agresiones verbales y físicas, presuntamente, cometidas por el imputado contra la víctima.

Tribunal Penal de Limón conocerá el caso por la muerte de María Rafaela Mora Cerdas.

Los hechos que se investigan habrían ocurrido el 21 de abril de 2024, en horas de la tarde, cuando la pareja se encontraba a pocos metros de su vivienda y, aparentemente, se generó una discusión entre ambos.

Según la versión judicial, una vez dentro de la casa, específicamente en el área de la cocina, el imputado habría golpeado a la mujer en la parte frontal de la cabeza con un objeto contundente, lo que provocó que cayera dentro de un pozo con agua.

La acusación sostiene que la víctima quedó inconsciente dentro del pozo y que, de esta manera, el imputado habría causado su muerte por asfixia por sumersión.

El caso será analizado durante el juicio, en el que se determinará la responsabilidad penal del acusado.