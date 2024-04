Esposo de mujer fallecida en pozo fue detenido por algo inesperado que encontraron en el cuerpo

La mujer que fue encontrada en el pozo tiene golpes que no coinciden con la caída. Foto: El Bataneño, Noticias y más

El esposo de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo la madrugada de este lunes 22 de abril, fue detenido por las autoridades luego de que se determinó que ella tenía varios golpes.

El terrible hallazgo ocurrió a las 4:20 de la madrugada en barrio Los Almendros, en Batán, de Matina en Limón.

La fallecida se llamaba María Rafaela Mora Cerdas, de 60 años, ella era nicaragüense.

La Cruz Roja informó que cuando ellos llegaron el cuerpo estaba dentro del pozo de cuatro metros de profundidad.

El esposo de la mujer, un costarricense de apellido Espinoza, de 55 años, fue quien empezó a pegar gritos en la madrugada para pedir ayuda.

Aparentemente, él aseguró a sus vecinos que se despertó y al no ver a su esposa en la cama se levantó, luego se dio cuenta de que no estaba la bicicleta, por lo que fue a buscar y cuando llegó observó en el pozo que tenían en la vivienda la carterita de su mujer, y al asomarse la vio dentro del pozo, por lo que habría tratado de sacarla, pero no pudo. El hombre corrió a pedir ayuda a sus vecinos, pero uno de ellos se negó a tocar a la mujer y pidió a su esposa llamar al 911.

La Policía llegó al sitio e interrogó al hombre que lloraba desconsolado; sin embargo, la situación cambió cuando el OIJ llegó y realizó con ayuda de los socorristas el levantamiento del cuerpo.

“Tiene golpes en la parte frontal de la cara y en la parte de atrás de la cabeza que, en apariencia, no coinciden con la caída en el pozo, por lo que empiezan las investigaciones del caso, realizan varias entrevistas en el sitio y se determina, bajo dirección funcional del Ministerio Público, que se detenga a un hombre de 55, quien, aparentemente, es la pareja de la mujer”, explicó el OIJ.

Al parecer, la pareja tenía ocho años de convivencia, los lugareños aseguraron que no escucharon nada raro en la madrugada.

El caso quedó en investigación y el hombre está a la orden de la Fiscalía.

Doña María tenía cédula de residencia.