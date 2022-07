Sospechoso de violar a niña: ‘Dígale (a pareja) que el PANI se llevará a las chiquitas y yo voy para la cárcel’

Este viernes las autoridades registraron la vivienda donde habría ocurrido el ataque sexual a la niña. Foto Edgar Chinchilla.

“Dígale que el PANI se va a llevar a las chiquitas y que yo aparentemente voy para la cárcel”.

Ese fue el mensaje que el jornalero apellidado Rojas, buscado como sospechoso de violar a una niña de 11 años en San Carlos, le envió a su pareja por medio del dueño de la propiedad en donde vivía.

Rojas, conocido como “Chaparro”, no pudo darle el mensaje personalmente pues la mujer se encontraba en el hospital San Carlos cuidando a una bebita que tuvo hace 2 meses y que sería hija del jornalero.

“Seguro el lagrimeaba por las chiquitas, por la torta que se había jalado” — Rafael Ángel Morera, dueño de la propiedad donde vivía el sospechoso.

Así lo contó don Rafael Ángel Morera, quien desde hace tres meses le alquilaba una pequeña casa al sospechoso en El Palmar de Pital, en San Carlos, comunidad donde este jueves habría ocurrido la violación de la niña.

“A mí me agarró por sorpresa ver que (Rojas) llegó con una chiquita alzada y la otra de la mano y me dijo: ‘Hágame el favor y me llama a la señora (pareja de Rojas) que está en el hospital”.

“Le pregunté qué pasaba y me dijo: ‘Dígale que el PANI se va a llevar a las chiquitas (que estaban con él) y que yo aparentemente voy para la cárcel’, y ya, salió lagrimeando, no podía casi ni hablar”, recordó el señor.

Consternado por la situación, don Rafael le preguntó una vez más qué había pasado, a lo que Rojas solo respondió: “después se da cuenta, después se da cuenta”.

“Cuando vine a buscarlo otra vez, me contó el papá de la chiquita (víctima) que estaba ahí que él mismo (Rojas) había confesado que la había violado. Aquí en el Palmar creo nunca había pasado algo así”.

Este viernes se supo que las dos niñas que Rojas se llevó al momento de huir, su hija de 2 añitos y una hijastra de 9, fueron encontradas en buenas condiciones en la casa de un allegado.

De momento las autoridades mantienen una búsqueda en toda la zona y también emitieron una alerta a nivel fronterizo por si el sospechoso intenta huir a Nicaragua.