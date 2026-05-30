Sospechoso fue enviado a prisión por emboscada que mató a dos jóvenes en San Ramón

Un hombre de apellido Vargas deberá cumplir con seis meses de prisión preventiva como sospechoso de participar en un violento ataque a balazos que cobró la vida de dos jóvenes en San Ramón.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Adjunta de San Ramón mientras continúan las investigaciones del caso.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 3 de mayo, cuando las víctimas, identificadas como Rodrigo Morales Salazar, de 28 años, y Yoicer López Vásquez, de 22 años, viajaban en un vehículo.

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Rodrigo Morales Salazar, de 28 años, y Yoicer López Vásquez, de 22 años, víctimas de un doble homicidio en San Ramón, Alajuela el 3 de mayo del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La investigación apunta a que los sospechosos esperaron a que los ofendidos pasaran por un barrio en el centro de San Ramón para atacarlos.

“Cuando estos llegaron al lugar en un vehículo, les dispararon en múltiples ocasiones, por lo que López murió en el sitio, mientras que Morales falleció momentos después en el Hospital Carlos Luis Valverde Vega”, indicó el Ministerio Público.

Un sujeto de apellido Vargas es sospechoso del doble homicidio de Rodrigo Morales Salazar, de 28 años, y Yoicer López Vásquez, de 22 años en San Ramón, Alajuela, el 3 de mayo del 2026. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público/Ministerio Público)

Investigan participación de más sospechosos

Las autoridades presumen que Vargas no actuó solo.

Según la investigación, en apariencia habría participado junto a otros dos hombres que aún no han sido identificados.

El caso se tramita bajo el expediente 26-000698-0068-PE.

Un sujeto de apellido Vargas es sospechoso del doble homicidio de Rodrigo Morales Salazar, de 28 años, y Yoicer López Vásquez, de 22 años en San Ramón, Alajuela, el 3 de mayo del 2026. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público/Ministerio Público)

Un sujeto de apellido Vargas es sospechoso del doble homicidio de Rodrigo Morales Salazar, de 28 años, y Yoicer López Vásquez, de 22 años en San Ramón, Alajuela, el 3 de mayo del 2026. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público/Ministerio Público)

Allanamientos permitieron la captura

El sospechoso fue detenido el pasado 26 de mayo durante dos allanamientos realizados en el centro de San Ramón.

Durante las diligencias, los agentes del OIJ decomisaron un teléfono celular y un arma de fuego, entre otros indicios que serán analizados como parte de la investigación.

Una familia quedó marcada por la tragedia

Una de las víctimas, Rodrigo Morales Salazar, era padre de dos niños, uno de 8 años y otro de apenas 2 años.

Las autoridades judiciales continúan investigando cuáles fueron las causas que mediaron en este doble homicidio.