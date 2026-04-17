Sospechosos de asesinato de hombre frente a bar fueron capturados mientras disfrutaban en un río

Cinco hombres, sospechosos de participar en el asesinato de un hombre en San Carlos, fueron detenidos por las autoridades mientras se encontraban en un río de la zona.

El operativo fue realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Policía Turística, la Policía Municipal y la Fuerza Pública, tras varias diligencias que permitieron identificar y ubicar a los sospechosos.

Según el informe preliminar, la víctima, un hombre de apellido Luna, de 40 años y de nacionalidad nicaragüense, se encontraba afuera de un bar durante la madrugada del pasado 25 de marzo cuando un vehículo llegó al sitio.

Cinco hombres fueron detenidos como sospechosos de un homicidio en La Fortuna de San Carlos (Cortesía/Cortesía)

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De ese carro se bajó un hombre que sin mediar palabra le disparó en múltiples ocasiones.

Los detenidos fueron identificados como hombres de apellidos Masís, de 18 años; Ugalde, de 28; Sequeira, de 23; Bolaños, de 25; y Chaves, de 20.

Durante la captura, las autoridades decomisaron un arma de fuego y otros indicios importantes para la investigación.

Todos fueron remitidos al Ministerio Público, donde enfrentarán el proceso judicial correspondiente por este caso, se espera los indaguen en las próximas horas.