Sucesos

Sospechosos salieron de entre bananales para matar a hombre en Matina

Hombre encontrado con múltiples impactos de bala frente a una vivienda cerca de la bananera de Bananita

Por Silvia Coto

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Un hombre fue asesinado a balazos este jueves en Carrandí, en Matina de Limón.

El ataque ocurrió frente a una vivienda cerca de las oficinas de una bananera.

El hombre fue encontrado por otros trabajadores del sitio. Cuando llegaron los cruzrojistas, lo hallaron con múltiples impactos de bala y confirmaron que no presentaba signos vitales.

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El hombre fue encontrado ya fallecido a la llegada de los cruzrojistas. (cruz roja/Cortesía)

Según las primeras versiones de lo ocurrido, los sospechosos estaban escondidos entre plantaciones de banano, aparentemente a la espera de que la víctima llegara al lugar.

Después del ataque, los sospechosos escaparon a pie y se dispersaron por la zona.

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Oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en la escena para atender el caso y realizar las diligencias correspondientes.

De momento, el caso permanece en investigación para determinar la identidad y el móvil del crimen.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.