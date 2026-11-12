Sospechosos salieron de entre bananales para matar a hombre en Matina

Un hombre fue asesinado a balazos este jueves en Carrandí, en Matina de Limón.
El ataque ocurrió frente a una vivienda cerca de las oficinas de una bananera.
El hombre fue encontrado por otros trabajadores del sitio. Cuando llegaron los cruzrojistas, lo hallaron con múltiples impactos de bala y confirmaron que no presentaba signos vitales.
Según las primeras versiones de lo ocurrido, los sospechosos estaban escondidos entre plantaciones de banano, aparentemente a la espera de que la víctima llegara al lugar.
Después del ataque, los sospechosos escaparon a pie y se dispersaron por la zona.
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Oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en la escena para atender el caso y realizar las diligencias correspondientes.
De momento, el caso permanece en investigación para determinar la identidad y el móvil del crimen.