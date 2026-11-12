Una mamá de 32 años fue la mujer asesinada a balazos dentro de una barbería

La mujer que fue asesinada a balazos dentro de una barbería en Purral de Goicoechea era una mamá de 32 años, quien fue identificada como Angie Loría Araya.

La identidad de la víctima trascendió este jueves 12 de noviembre, luego del ataque armado ocurrido la tarde del miércoles, a eso de las 3:45 p. m.

Según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres que viajaban en motocicleta pasaron frente al establecimiento y el acompañante disparó en varias ocasiones.

En la escena, los agentes judiciales recolectaron casquillos de bala que serán analizados como parte de la investigación.

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En apariencia, estos habrían sido los sujetos que desataron la balacera que mató a Angie Loría Araya. Foto ANI. (ANI/En apariencia, estos habrían sido los sujetos que desataron la balacera. Foto ANI.)

Aunque no se reportaron más personas heridas por los disparos, una mujer fue trasladada a un centro médico luego de que intentara refugiarse al escuchar las detonaciones y cayera, golpeándose la cabeza.

Los sospechosos quedaron grabados en cámaras de seguridad, imágenes que podrían ayudar a las autoridades a identificarlos.

En la imagen captada por la cámara, se observa que ambos sujetos vestían abrigos oscuros y llevaban cascos de color negro. Además, viajaban en una motocicleta de color claro, a la cual no se le alcanza a ver ninguna placa. Si usted tiene información de este hecho, no dude en llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.