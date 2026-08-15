Sufrió un accidente en cuatriciclo y murió horas después en el hospital

Un hombre de apellido Calderón, de 36 años, falleció este viernes luego de sufrir un accidente mientras viajaba en un cuadriciclo por Dulce Nombre de Cartago.

De acuerdo con la información preliminar, por razones que todavía se encuentran bajo investigación, Calderón aparentemente habría sufrido un accidente o se habría precipitado mientras conducía el vehículo.

El hombre falleció en el Hospital Max Peralta en Cartago. Foto: Ilustrativos

Personal de la Cruz Roja atendió al hombre y lo trasladó al Hospital Max Peralta en Cartago. Horas después, el centro médico reportó a las autoridades la muerte del hombre.

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El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas de la muerte.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente son investigadas por las autoridades.