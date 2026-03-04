Supuesto irrespeto de alto terminó en tragedia: motociclista muere en San Pedro de Montes de Oca

Un joven de apellido Montoya, de 19 años, falleció la noche del martes 3 de marzo en un accidente de tránsito ocurrido en San Pedro de Montes de Oca.

De acuerdo con la Cruz Roja, la alerta se recibió a las 9:51 p. m. en Los Yoses, San José. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a dos personas que viajaban en motocicleta.

Un hombre murió y una mujer sobrevivió al fuerte impacto, pero quedó en condición crítica. Foto: Diana Méndez/archivo (Diana Mendez)

Según la información preliminar del OIJ, Montoya iba en compañía de una mujer cuando, al parecer, irrespetaron una señal de tránsito de Alto y fueron impactados por un vehículo.

Tras el fuerte choque, el conductor del carro se dio a la fuga; no obstante, fue localizado minutos después por las autoridades. Se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo.

La acompañante del motociclista fue llevada a un centro médico en condición crítica.