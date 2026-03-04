Sucesos

Supuesto irrespeto de alto terminó en tragedia: motociclista muere en San Pedro de Montes de Oca

Una mujer sobrevivió al fuerte impacto, pero quedó en condición crítica

Por Alejandra Morales

Un joven de apellido Montoya, de 19 años, falleció la noche del martes 3 de marzo en un accidente de tránsito ocurrido en San Pedro de Montes de Oca.

De acuerdo con la Cruz Roja, la alerta se recibió a las 9:51 p. m. en Los Yoses, San José. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a dos personas que viajaban en motocicleta.

Un hombre murió y una mujer sobrevivió al fuerte impacto, pero quedó en condición crítica. Foto: Diana Méndez/archivo (Diana Mendez)

Según la información preliminar del OIJ, Montoya iba en compañía de una mujer cuando, al parecer, irrespetaron una señal de tránsito de Alto y fueron impactados por un vehículo.

Tras el fuerte choque, el conductor del carro se dio a la fuga; no obstante, fue localizado minutos después por las autoridades. Se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo.

La acompañante del motociclista fue llevada a un centro médico en condición crítica.

motociclista muere en choque en Montes de Ocaaccidente de tránsito
Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

