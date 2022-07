Suspenden lecciones en centro educativo de Desamparados por amenazas de muerte

El centro educativo reanudará las lecciones hasta el próximo miércoles. Foto tomada de Facebook.

El Instituto de Enseñanza General Básica República de Panamá, ubicado en Desamparados, San José, suspendió de forma preventiva las lecciones de este viernes 29 de julio debido a un mensaje con amenazas de muerte que fue encontrado dentro de dicho centro educativo.

Así lo confirmó Geovanny Soto, director regional de Desamparados del MEP, ante una consulta realizada por La Teja.

“El día de hoy se tomó la decisión de forma preventiva de suspender lecciones debido a una presunta amenaza por parte de un estudiante a la comunidad educativa.

[ Por supuestas amenazas de muerte a profesores y alumnos suspendieron lecciones en Instituto Alajuela ]

“La institución inmediatamente activa todos los protocolos, se coordinó con Fuerza Pública y se presentó la denuncia ante el Ministerio Público”, detalló Soto.

Aunque no revelaron mayores detalles sobre esta situación, se supo que el mensaje amenazante fue encontrado en uno de los baños y al parecer decía “el viernes voy a matar a todos, no vengan. Estoy cansado de todo, los voy a matar no vengan”, sin embargo, esto no fue confirmado por las autoridades.

La institución solo informó que la suspensión era por un tema de fuerza mayor. Foto tomada de Facebook.

“Por parte de la Dirección Regional de Educación de Desamparados podemos indicar que previamente ya hemos hecho varias acciones para capacitar a todas las instituciones de la dirección en el tema de prevención de la violencia”, añadió Soto.

El MEP indicó que se está realizando un acompañamiento a todo el personal del centro educativo, motivo por el cual también suspenderán las lecciones del próximo lunes, por lo que las clases se reanudarían hasta el miércoles.

[ Escolares usan celulares para compartir pornografía entre ellos ¡Esto es un delito! ]

“El próximo lunes se suspenden también lecciones para coordinar y poder organizarnos con los funcionarios del centro educativo para una atención más adecuada a la situación presentada”.

Este ese el segundo caso de este tipo que ocurre en la presente semana, pues el pasado miércoles 27 de julio el Instituto de Alajuela también tuvo que suspender las lecciones debido a unas presuntas amenazas de muerte que uno de sus estudiantes habría hecho contra profesores y otros alumnos de dicho centro educativo.