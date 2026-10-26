Tardes navideñas comienzan a sentirse en Costa Rica y el IMN explica por qué

Las tardes navideñas comienzan a sentirse en Costa Rica, con condiciones mayormente estables en varias regiones del país, aunque todavía se esperan aguaceros dispersos en algunas zonas durante las tardes y las primeras horas de la noche.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante esta semana se mantendrán los vientos alisios moderados y un contenido de humedad entre bajo y moderado en gran parte de la región.

Estas condiciones favorecerán un tiempo más estable en el Pacífico Norte y el Valle Central, donde se espera una menor presencia de lluvias en comparación con otras regiones del país.

Sin embargo, los aguaceros no desaparecerán por completo. El calentamiento durante el día y las brisas marinas favorecerán la formación de lluvias dispersas en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, principalmente durante las tardes y las primeras horas de la noche.

El IMN también prevé lluvias ocasionales en las montañas del Caribe y la Zona Norte.

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Las tardes navideñas comienzan a asomarse en Costa Rica, pero las lluvias todavía no se despiden por completo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo estará el tiempo durante la semana?

Durante las mañanas, se espera poca nubosidad en la vertiente del Pacífico. En contraste, el Caribe tendrá condiciones más nubladas, con cielos parcialmente o mayormente cubiertos.

Para las tardes, el pronóstico señala aguaceros dispersos con posibilidad de tormentas eléctricas localizadas en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. También podrían registrarse lluvias ocasionales en el Valle Central y en las zonas montañosas del Caribe y la Zona Norte.

En las noches predominará la nubosidad parcial, aunque podrían presentarse lluvias en las zonas costeras del Pacífico Central y del Pacífico Sur, acompañadas de tormentas eléctricas localizadas.

Además, no se descartan precipitaciones ocasionales durante las primeras horas de la noche en el Valle Central.