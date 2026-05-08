Tarros de ketonal decomisados en Ruta 32 están valorados en ₡10 millones

Los 100 tarros de ketonal decomisados esta semana durante un operativo en Ruta 32 están valorados en aproximadamente ₡10 millones, según confirmó el Ministerio Público.

El decomiso se realizó como parte de una operación conjunta entre la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Los tarros de Ketonal pueden dar millonarias ganancias a grupos criminales (Ministerio Público/cortesía)

Durante el operativo fueron detenidos cuatro hombres de apellidos Rosales, Estupiñán, Porras y Trimero, quienes ahora figuran como sospechosos de transportar el cargamento.

La intervención policial se dio cerca de las inmediaciones del peaje de la Ruta 32, en sentido Limón-San José.

Según la investigación preliminar, uno de los imputados conducía el vehículo en el que se transportaban los recipientes de ketonal, además de marihuana y dinero en efectivo, mientras que los otros tres aparentemente brindaban custodia al automotor.

Las autoridades también decomisaron siete teléfonos celulares y varias joyas que portaban los sospechosos.

El Ministerio Público explicó que el ketonal es un producto de uso legal en medicina veterinaria; sin embargo, organizaciones criminales lo utilizan como materia prima para fabricar drogas sintéticas mediante procesos químicos ilegales.

Entre las sustancias derivadas de este compuesto se encuentran la ketamina, también conocida como “gato”, y el tusi.

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Según detallaron las autoridades, cada uno de los recipientes decomisados puede generar más de 200 dosis de droga sintética, lo que representa millonarias ganancias para estructuras criminales.

Además, se estima que cada tarro dosificado podría producir hasta ₡2 millones en ganancias ilícitas.

La investigación apunta a que el cargamento tenía como destino San José y posteriormente sería enviado hacia Jacó.

Los sospechosos quedaron a las órdenes de la Fiscalía, que valorará la solicitud de medidas cautelares en su contra mientras el caso continúa en investigación.