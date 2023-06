Taxista prensado en accidente: “Ahorre cinco años para comprar el carro y lo perdí en ocho días”

Los testigos corrieron a auxiliar al taxista, por suerte el señor estaba bien. Foto: Cortesía (Cor)

La ilusión de don Mariano Orozco Ramírez por el carrito que se acaba de comprar para taxiar se esfumó luego de que chocará contra un camión y quedará prensado dentro del vehículo.

Quienes conocen a don Mariano, de 61 años, no dudan en decirle cada vez que lo ven que es un milagrito después del accidente que sufrió el pasado 6 de junio frente al Palí de Barranca en Puntarenas.

El miembro de la Fuerza Roja nos contó que llevaba cinco años de estar trabajando durísimo y ahorrando todo lo que podía para comprarse su soñado Hyundai Accent 2011.

“Ese día del accidente yo iba a recoger a un cliente fijo que tengo, iba de camino cuando el sol me encandiló, fue algo terrible, me dio en el parabrisas y yo no pude hacer nada yo pensé que el camión de la Dos Pinos venía hacía mí, pero nombre estaba parqueado y yo quedé clavado debajo, fue un golpe muy fuerte y por eso no he aguantado el dolor y las molestias aunque en las placas no me sale nada”, dijo.

Don Mariano asegura que aunque el huevazo fue demasiado fuerte, agradece que no pasó a mayores.

Don Mariano Orozco es un querido taxista de Puntarenas. (Cortesía)

“Fue como un golpe en seco y gracias a Dios yo no había recogido al muchacho porque el peor golpe fue de ese lado, si alguien hubiera venido conmigo sería una tragedia”, comentó.

Don Mariano, quien tiene 27 años de ser taxista, explicó que los Bomberos de El Roble de Puntarenas tuvieron que usar equipo especial para cortar lata y así sacarlo del taxi, las personas que estaban cerca corrieron para tratar de ayudarlo, pues quedó metido entre las latas retorcidas del taxi, fue impactante.

“Me llevaron al Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas y después al INS, sufrí un golpe que me tiene bastante afectado en la espalda, me incapacitaron por 10 días y estamos viendo si me incapacitan más porque sinceramente no puedo trabajar así como me siento, desde el accidente estoy teniendo problemas de la vista, tengo que hacerme un examen, ando con los nervios muy alterados, por las noches no puedo dormir absolutamente nada”, dijo Orozco.

Don Mariano asegura que ese día su ángel de la guarda andaba subido en el taxi con él, aunque le duele mucho lo que pasó con su chuzo asegura sentirse tranquilo porque sabe que lo material se recupera.

“Ahorre cinco años para comprar el carro y lo perdí ocho en días. Hay que volver a empezar porque el taxi tiene seguro solo contra terceros y la placa que yo ando (TP 114), ahorita todavía no sé que voy a hacer, pensaba ir a la empresa del camión a ver si me ayudan, él muchacho no tenía nada que indicara que estaba estacionado y ellos estaban descargando mercadería, pero gracias a Dios no estaban parados los muchachos en ese momento donde se dio el choque porque también hubiera sido una desgracia”, dijo.

Oportunidad de vida

Dos días después del accidente cumplió los 61 años, por lo que el festejo es doble porque volvió a nacer.

Don Mariano tiene tres hijas grandes y ya es abuelo y asegura que sus hijas se preocuparon mucho por el accidente y entre todas lo han estado cuidando y acompañando a las citas médicas, pues para todos el susto fue grandísimo más que en las redes sociales empezaron a circular las fotos del accidente.

“Yo hace años trabajé como cobrador de buses y luego fui administrativo en Montecillos, tengo toda la vida de manejar y nunca antes me he llevado un susto feo en el taxi en cuánto a accidentes de tránsito. Eso sí, me han asaltado dos veces y en una misma semana, la última vez me pusieron una pistola en la cabeza y lo peor para llevarse cualquier cocinada, como 10 mil colones que son las ganancias de todo el día”, comentó.

Don Mariano asegura que se siente agradecido por estar vivo y por tantas personas que se han preocupado por él.