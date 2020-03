"Yo no iba tan rápido, unos cincuenta metros antes de llegar al semáforo vi que estaba en verde, pero cuando iba llegando a él un carro que venía de frente me encandiló y quité la vista del frente, por lo que no vi si el semáforo estaba en rojo o en verde, después sentí el golpe cuando atropellé al señor que lamentablemente falleció”, relató Scott.