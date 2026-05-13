Sucesos

Temblor de 4,8 grados sacudió al país

Epicentro se localizó en Puntarenas

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Por Silvia Coto

Un fuerte temblor sacudió al país la mañana de este miércoles.

Según Ovsicori, el sismo se dio a las 10:22 de la mañana y tuvo una intensidad de 4,8 grados. El epicentro estuvo 3.0 km al suroeste de Garabito de Puntarenas, la profundidad fue de 9,42 km.

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Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
El temblor se sintió muy fuerte. (Canva/Canva)

En redes sociales, usuarios de la Gran Área Metropolitana, Puntarenas y alrededores lo sintieron fuerte.

De momento no hay ningún reporte de afectación por el sismo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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