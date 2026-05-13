Temblor de 4,8 grados sacudió al país

Un fuerte temblor sacudió al país la mañana de este miércoles.

Según Ovsicori, el sismo se dio a las 10:22 de la mañana y tuvo una intensidad de 4,8 grados. El epicentro estuvo 3.0 km al suroeste de Garabito de Puntarenas, la profundidad fue de 9,42 km.

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El temblor se sintió muy fuerte. (Canva/Canva)

En redes sociales, usuarios de la Gran Área Metropolitana, Puntarenas y alrededores lo sintieron fuerte.

De momento no hay ningún reporte de afectación por el sismo.