Sale a la luz la razón que habría provocado el homicidio de Pamela Royo, la joven decapitada en Turrialba

La investigación por el brutal homicidio de Pamela Royo Solano en Turrialba comenzó a revelar la oscura razón que habría motivado el crimen que estremeció al país.

Según la Fiscalía de Turrialba, la mujer habría sido asesinada por oponerse a vender drogas para un proveedor conocido con el alias de Diablo.

Este miércoles 29 de abril, las autoridades consiguieron que se ordenaran cuatro meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Marín sospechoso de participar en el homicidio.

Además, una mujer, hermana de Marín, quedó con medidas cautelares distintas mientras se le investiga por presuntamente ocultar información a las autoridades judiciales.

Otra sospechosa también permanece ligada al proceso penal.

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La cabeza de Pamela Alejandra Royo Solano, de 38 años, apareció en la entrada de una casa. Foto: Tomada de Redes sociales

El caso de Pamela Royo causó gran impacto debido a la violencia con la que ocurrió el crimen, ya que la mujer fue decapitada.

Ahora, la línea de investigación apunta a un aparente conflicto relacionado con la venta de drogas y la negativa de la víctima a participar en esas actividades.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente cómo ocurrieron los hechos y determinar la participación de cada sospechoso.