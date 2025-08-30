Terrible incendio en Ipís de Goicoechea dejó a varias familias sin hogar y provocó cuantiosos daños

El enorme incendio que ocurrió en el cruce Los Ángeles, en Ipis, Goicoechea destruyó una vivienda, una cuartería (10 cuartos), una chatarrera y tres apartamentos, afectando a varias familias.

Rodrigo Leandro, del Cuerpo de Bomberos, confirmó que las llamas fueron controladas; sin embargo, se mantuvieron en el sitio para extinguir cualquier posible foco de incendio.

29/08/2025 Incendio en Ipis de Guadalupe en barrio Los Ángeles. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las causas que provocaron el terrible incendio no están claras de momento.

Los Bomberos catalogaron las llamas como descontroladas, debido a las fuerza que adquirieron durante algunos minutos.

LEA MÁS: Triste amanecer para al menos 22 familias de Heredia tras incendio que destruyó sus casas

El material en la chatarrera hizo que el fuego avanzara con velocidad. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

El incendio fue reportado a las 4:32 p. m., de este viernes y las llamas fueron vistas desde zonas aledañas, debido al tipo de material en el sitio, lo cual permitió que las llamas avanzaran rápido.

Para controlar el fuego fue necesario el trabajo de 50 bomberos y de nueve unidades.

Este es el incendio 661 que ocurre en lo que va de este 2025.

No hubo personas afectadas por las llamas, pero muchos lo perdieron todo.

El enorme incendio que ocurrió en el cruce Los Ángeles en Ipis, Goicoechea destruyó una vivienda, una cuartería (10 cuartos), una chatarrera y tres apartamentos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Incendio en Ipis de Goicoechea

Incendio2

LEA MÁS: Una regleta paqueteada le puede quemar hasta la casa, acá le contamos cómo saber si la que tiene es certificada o no

LEA MÁS: Hombre pierde su hogar en incendio y lo que le pasó por tratar de sobrevivir es desgarrador