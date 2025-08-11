Sucesos

Terror en carreteras: múltiples accidentes dejan ocho personas graves

Cruzrojistas atendieron personas muy graves por accidentes

Por Silvia Coto

La noche del domingo y madrugada del lunes dejaron gran cantidad de personas en condición grave por accidentes de tránsito.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja trasladó a 8 personas a hospitales.

La primera emergencia se registró a las 6:32 p. m. en la zona norte, Pital, donde dos motocicletas chocaron violentamente. Dos hombres fueron trasladados a la clínica de Pital, uno en condición crítica y otro en condición urgente.

Mientras que a las 8:30 p. m., en Laguna de Zarcero, Alajuela, un vehículo liviano volcó, dejando a un hombre adulto en estado crítico. La víctima fue llevada de inmediato al Hospital de San Ramón.

Otro accidente ocurrió a las 9:09 p. m., en Mogote de Bagaces, Guanacaste, una motocicleta se estrelló contra un objeto fijo. La Cruz Roja reportó que dos hombres adultos resultaron gravemente heridos, uno crítico y otro urgente, ambos trasladados a la clínica de Bagaces.

En Palmira de Carrillo, Guanacaste, a las 11:25 p. m., la colisión de dos vehículos livianos dejó a un hombre de 28 años con un fuerte trauma en la cabeza. Fue llevado en condición crítica al Hospital Enrique Baltodano, en Liberia.

Durante la madrugada no dio tregua. A las 3:48 a. m., en Rincón de Sabanilla, San Pablo de Heredia, una motocicleta derrapó, dejando a una mujer adulta en condición crítica y a un hombre adulto en estado urgente. Ambos fueron trasladados al Hospital de Heredia.

