Terror en Pavas: vecinos escucharon ráfaga de balazos y luego hallaron cadáver

La violencia golpeó la madrugada de este domingo 17 de agosto Pavas, en San José, cuando un hombre fue asesinado en un tiroteo.

El cuerpo fue encontrado por los vecinos. (Silvia Coto)

El caso ocurrió a las 12:37 de la madrugada, en Lomas del Río.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima como un hombre de apellido Monroy, de 30 años.

De acuerdo con las primeras diligencias de los investigadores, el cuerpo presentaba dos heridas en la cara y dos en el cuello. Testigos relataron que el joven caminaba por la zona cuando se escucharon varias detonaciones, y minutos después fue hallado sin vida por los vecinos.

Por su parte, la Cruz Roja informó que ellos recibieron la alerta de un herido de arma de fuego.

Al llegar al sitio, una unidad de soporte avanzado atendió a un hombre de 30 años, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense, mientras los agentes judiciales realizan diligencias en dicha comunidad para dar con pistas o testigos que permitan determinar el móvil del crimen y a los asesinos.