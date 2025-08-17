Sucesos

Violencia imparable: hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza

Víctima de asesinato tendría 31 años

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La ola de violencia que golpea durísimo al país cobró otra víctima la noche de este sábado 16 de agosto en San Carlos, Alajuela.

carro OIJ morguera
El hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza

Según la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 7:01 p. m. en el distrito de Florencia, donde un hombre de 31 años resultó gravemente herido tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

LEA MÁS: Ruta 32 reabre este domingo, pero con una gran condición

Al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se declaró fallecido en el lugar.

LEA MÁS: Esto fue todo lo que encontró el OIJ tras triple homicidio en bar de Santa Ana

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima. El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que dará mayores detalles del caso este domingo.

LEA MÁS: “Mi chiquitaaa”... el desgarrador grito que avisó el asesinato de Cristal

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
asesinadosan carloscrimenflorenciaalajuelaasesinan a hombrebalazoscruz rojaoij
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.