Violencia imparable: hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza

La ola de violencia que golpea durísimo al país cobró otra víctima la noche de este sábado 16 de agosto en San Carlos, Alajuela.

El hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza

Según la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 7:01 p. m. en el distrito de Florencia, donde un hombre de 31 años resultó gravemente herido tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

Al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se declaró fallecido en el lugar.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima. El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que dará mayores detalles del caso este domingo.

