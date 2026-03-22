Sucesos

Terror frente a su casa: quinceañera recibe balazo en la cabeza

Ataque a balazos deja a una adolescente gravemente herida

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Por Alejandra Morales

Una adolescente de 15 años resultó herida en la cabeza tras un ataque con arma de fuego la noche de este sábado 21 de marzo en León XIII, en Tibás.

Las autoridades judiciales recibieron la alerta a las 7:38 p. m., luego de que la menor fuera impactada por un disparo mientras se encontraba en vía pública, frente a su vivienda.

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Ataque a balazos deja a una adolescente gravemente herida. Foto: Con fines ilustrativos

De acuerdo con el reporte del OIJ, la ofendida se encontraba en el lugar cuando recibió un balazo en la cabeza, en circunstancias que aún no están claras.

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Tras el incidente, la adolescente fue trasladada de emergencia a un centro médico para su atención.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las causas que mediaron en esta agresión y dar con los responsables del hecho.

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quinceañera baleada en la cabezaadolescente baleada en León XIII, Tibás
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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