Sucesos

Matan a un hombre de un disparo en el cuello en zona turística de Guanacaste

Un ataque armado desató el horror en Guanacaste

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Por Alejandra Morales

Un homicidio ocurrido en una reconocida zona turística del país generó alarma la noche de este sábado 21 de marzo en Guanacaste.

El hecho se reportó a las 7:20 p. m. en Guardia de Nacascolo, en Liberia, donde un hombre fue hallado sin vida, tras recibir un impacto de bala.

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Un ataque armado desató el horror en Guanacaste. Foto: Ilustrativa

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la víctima presentaba una herida por arma de fuego en el cuello y ya no contaba con signos vitales cuando los socorristas llegaron al sitio.

A la víctima la identificaron preliminarmente como Fabián Bustos.

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Por ahora, el caso se encuentra en investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen, así como dar con los responsables.

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matan a hombre de balazo en el cuellohomicidio en Guardia de Nacascolo, Liberia
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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