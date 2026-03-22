Matan a un hombre de un disparo en el cuello en zona turística de Guanacaste

Un homicidio ocurrido en una reconocida zona turística del país generó alarma la noche de este sábado 21 de marzo en Guanacaste.

El hecho se reportó a las 7:20 p. m. en Guardia de Nacascolo, en Liberia, donde un hombre fue hallado sin vida, tras recibir un impacto de bala.

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Un ataque armado desató el horror en Guanacaste. Foto: Ilustrativa

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la víctima presentaba una herida por arma de fuego en el cuello y ya no contaba con signos vitales cuando los socorristas llegaron al sitio.

A la víctima la identificaron preliminarmente como Fabián Bustos.

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Por ahora, el caso se encuentra en investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen, así como dar con los responsables.