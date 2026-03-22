Accidente cerca del aeropuerto termina en tragedia: muchacho quedó prensado y el desenlace es devastador

El accidente fue muy cerca del aeropuerto. Foto: CR (cruz /Cruz Roja)

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un hombre la noche de este sábado en Alajuela.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, el hecho se reportó pasadas las 7 p.m. en el sector de Río Segundo, cerca del aeropuerto.

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En el lugar, los socorristas atendieron la colisión de un carro contra un objeto fijo, una escena que requirió una intervención compleja.

La víctima es un hombre de 30 años. (cruz /Cruz Roja)

Al llegar, encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años atrapado dentro del carro, por lo que fue necesario utilizar equipo especializado de rescate vehicular para poder liberarlo.

Sin embargo, una vez que lograron liberarlo, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

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Tras lo ocurrido, la escena quedó en manos de las autoridades policiales, quienes se encargarán de las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.