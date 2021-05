“Yo jalé duro el rosarito y me encomendé, yo dije: ‘Estos muchachos me van a matar’. Yo andaba lo que me había ganado en el día, que eran como 25 mil colones, me puse a rezar, sudaba frío y en eso se me apareció una patrulla y yo pude decirle a los oficiales que me venían siguiendo. Entonces los dos hombres en una esquina doblaron soplados, unos policías se fueron a buscarlos, pero no los encontraron y otros dos oficiales se quedaron conmigo mientras mi hijo me llegaba a recoger”, dijo.