“Esperamos que con está detención, alguien hable y diga dónde está mi Allison, son demasiados meses de estar así que como familia no dormimos, no comemos bien, no estamos bien, es demasiado triste vivir así, con la detención empieza una nueva batalla que nos da más fuerza para seguir, esperamos que con la detención alguien hable y diga dónde está mi Allison”, dijo Xiomara.