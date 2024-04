Tía de joven madre desaparecida: “Tengo la fe de que ellos (OIJ) den con el responsable”

La familia de Kimberly Araya Granados sigue sin saber nada sobre el paradero de esta joven madre, de 33 años.

Herania Granados, tía de Kimberly, afirma que ni siquiera saben dónde salir a buscarla, por lo que toda la confianza la tienen puesta en la investigación que realizan los agentes del OIJ.

“Hay cosas que uno se las deja al OIJ porque son ellos los que andan investigando.

“Sí se ve que andan trabajando (se refiere a los investigadores judiciales), tengo la fe de que ellos den con el responsable de la desaparición o lo que haya pasado”, manifestó la tía.

Kimberly Araya Granados, es de 33 años y es madre de tres menores. Foto: Cortesía.

Afirma que al cumplirse una semana de la desaparición, les parece muy raro todo, porque no es normal que Kimberly tenga una actitud así.

“Que ella aparezca si está por allí, en algún lugar, y si algo le pasó el responsable habrá de aparecer que es lo menos que uno quisiera, porque la esperanza de que ella aparezca, siempre la hemos tenido, pero igual no se pueden descartar las cosas, porque ya son muchos días y como sabemos, ella jamás se alejaría así de sus hijos, porque ella es muy amorosa con ellos, no los iría a dejar abandonados, los ama mucho”, manifestó la tía.

Kimberly vive en San Luis de Santo Domingo de Heredia, junto con su esposo y tres hijos, en una casa aparte, pero dentro de la misma propiedad vive la mamá de ella, Eraida Granados, quien también ha ido al OIJ de Alajuela y ha estado pendiente del caso, que la tiene sumamente preocupada.

“Nunca me di cuenta de que ella no llegara a la casa.

“Y si la mamá (doña Eraida) se hubiese dado cuenta de que ella no llegó se hubiera preocupado inmediatamente, porque no era algo que ella acostumbrara. Se dio cuenta hasta el siguiente día, me parece que el mismo esposo fue quien dijo que no había llegado”, manifestó la tía.

La familia ha pegado volantes en las cercanías del parque Los Ángeles de Heredia, donde la vieron por última vez la noche del pasado jueves 18 de abril, así como en los alrededores de donde vive en Santo Domingo de Heredia.

Kimberly trabaja en Alajuela, lo último que se sabe es que salió con su jefa del trabajo, pero en Heredia se montó en un carro y no se volvió a ver.

Si usted la ha visto o tiene información de dónde podría estar llame a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.