Sucesos

Tiburón atacó a mexicano que nadaba en la isla del Coco

Los paramédicos de Bomberos en la isla del Coco atienden la emergencia

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un turista mexicano fue atacado por un tiburón mientras nadaba en la isla del Coco.

La fatal situación fue informada por los Bomberos, cuyos paramédicos están atendiendo la emergencia.

LEA MÁS: El 2025 guardaba un significado especial para los esposos europeos asesinados en Costa Rica

Los paramédicos de bomberos en la Isla del Coco atienden la emergencia. Foto: John Durán (John Durán)

LEA MÁS: Así buscan los bomberos de rescate acuático al niño que cayó en una alcantarilla en Goicoechea

La víctima sufrió las principales heridas en la cabeza.

El hecho ocurrió este sábado 27 de setiembre y de momento no se tienen claros los detalles de lo sucedido.

*Noticia en desarrollo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Isla del Cocotiburón ataca a turista españolCosta Ricabuceo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.