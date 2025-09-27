Tiburón atacó a mexicano que nadaba en la isla del Coco

Un turista mexicano fue atacado por un tiburón mientras nadaba en la isla del Coco.

La fatal situación fue informada por los Bomberos, cuyos paramédicos están atendiendo la emergencia.

Los paramédicos de bomberos en la Isla del Coco atienden la emergencia. Foto: John Durán (John Durán)

La víctima sufrió las principales heridas en la cabeza.

El hecho ocurrió este sábado 27 de setiembre y de momento no se tienen claros los detalles de lo sucedido.

*Noticia en desarrollo.