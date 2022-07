Tica muere en Ciudad de México por una posible fuga de gas en una casa

La ilusión de salir por primera vez del país se convirtió en una pesadilla para una familia de Guayacán de Siquirres.

Una fuga de gas en una casa alquilada en Ciudad de México habría sido la responsable de quitarle la vida a la tica Deidamia Alfaro Sánchez, de 57 años, al provocarle una intoxicación.

La tragedia la confirmó este lunes 25 de julio a La Teja Eduardo Sánchez, compañero sentimental de la tica.

Ella viajó junto a su hijo Yeikof, la novia de él y los papás de la muchacha. El paseo lo iniciaron el lunes 18 de julio anterior y ni un día duró la ilusión, porque Deidamia falleció el martes 19 de julio.

El viaje estaba planeado para una semana, por lo que este lunes 25 de julio regresarían, sin embargo su familia corre para repatriar su cuerpo y despedirla junto a sus seres queridos.

“Ella iba súper feliz, ilusionada”.

“Salí a vacaciones el mismo día que ella se fue, pero por cuestiones de dinero y pasaporte no podía ir con ellos”, expresó don Eduardo.

Deidamia Alfaro, de 57 años, es la tica que falleció en México. Foto: Cortesía Eduardo Sánchez

Fuga en casa

De acuerdo con Eduardo, Yeikof González, iba en plan de negocios para México y quiso que su mamá lo acompañara para que conociera.

Además iban la novia de él y los papás de ella, que también sufrieron intoxicación.

La familia alquiló una casa, en esta había una fuga de gas, el dueño no les dijo y hasta ese momento todo parecía normal, sin embargo al amanecer del martes todo fue tortura para las cinco personas.

Incluso los suegros de Yeikof también sufrieron daños por la intoxicación y su vida estuvo en peligro.

“El martes estaba durmiendo cuando llamaron diciendo que todos estaban intoxicados por una fuga de gas y después de eso, un cuñado que vive en Estados Unidos me llamó que ella (Deidamia) estaba grave en el hospital y a los cinco minutos me volvió a llamar y me dijo que había fallecido”, recordó Eduardo.

Sostuvo que la última conversación que tuvo con su amada fue el lunes a las 8:00 p.m. sin saber que se trataba de la despedida.

“Ha sido muy duro, cuando me dieron la noticia sentí que me agarraron el corazón con un triturador, pero en estos años que estuve con ella, me enseñó a luchar y a ser muy fuerte en estas circunstancias, me siento muy fortalecido, los primeros días si fueron muy duros, ahora solo quiero que ella pueda descansar en paz”, expresó con valentía Eduardo.

Agregó que el hijo de su pareja sigue en México haciendo las vueltas para traer el cuerpo a suelo tico. La familia tuvo que reunir ¢2.500.00 para poder sacar el cuerpo de México, a esto tienen que sumarle otros servicios en suelo tico para darle sepultura.

Deidamia dejó tres hijos adultos.

Deidamia y Eduardo Sánchez tenían ocho años de novios y un año de vivir juntos en Guayacán de Siquirres.

Aún no ha sido confirmado qué tipo de gas fue el que le costó la vida a la costarricense y puso en peligro a otros, al parecer se trató de monóxido de carbono, conocido como CO, el cual es incoloro, invisible y silencioso.

En apariencia, el hijo de Deidamia regresará a suelo tico este jueves.

