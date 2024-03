Ticos y argentinos contaron lo que esperan del partido de Costa Rica y Argentina

Ticos y argentinos vivieron el partido como hermanos. Foto: William Cordero

Aficionados costarricenses y argentinos se reunieron en las afueras del estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum, en Los Ángeles, California, para montar un ambiente de fiesta previo al encuentro amistoso entre la Sele y la campeona del mundo.

Algunos ticos llegaron con chemas del equipo de sus amores, como estos morados. Foto Sergio Alvarado.

Aunque la gran mayoría eran seguidores de la albiceleste, los ticos no se dieron por menos y también se hicieron sentir, casi todos con su chema de la Sele bien puesta, aunque alguno que otro llegó con camisetas de equipos como el Deportivo Saprissa.

Tras haber asegurado la clasificación a la Copa América, el ambiente entre los ticos era más relajado. Muchos, como Josué Rodríguez, quien vive en San Diego, California, pero que es oriundo de San Sebastián, dijo minutos antes de empezar el choque, que se iría contento mientras el equipo de todos no sea muy goleado por los argentinos.

Los sudamericanos eran mayoría en las afueras del estadio. Foto Sergio Alvarado.

“Siempre jugar con Argentina es una inspiración y más con estos chamacos (de la Sele), ojalá hagan un buen partido, que Jefferson (Brenes) se jale esos buenos centros como el partido anterior”, dijo Rodríguez.

Rudy Naranjo, quien es oriundo San Vito de Coto Brus y actualmente vive en Phoenix, Arizona, le restó importancia al marcador final y dijo que ahora lo que se debe hacer es darle espacio a los jóvenes que vienen dando sus primeros pasos con la Sele.

Las banderas de Costa Rica también estuvieron presentes. Foto Sergio Alvarado.

“El partido lo veo bien, porque tenemos un entrenador argentino que me gusta mucho y Argentina es un equipazo. Ahora hay juventud y tenemos un portero que es calidad”, aseguró Naranjo.

Aunque la mayoría eran argentinos, los ticos no se dieron por menos. Foto Sergio Alvarado.

La afición argentina también conversó con La Teja, una de ellas fue Sandra Hoyos, quien dijo que por nada del mundo podía dejar pasar la oportunidad de ver a la campeona del mundo.

Un ambiente de fiesta se vivió previo al encuentro entre ambas selecciones. Foto Sergio Alvarado. (Sergio Alvarado)

“Es muy emocionante, no podíamos dejar de venir a ver al equipo campeón del mundo, somos argentinos, venimos a hacerle aguante y no podíamos faltar. Todos esperábamos ver a Messi, entendemos que no puede estar, pero de todas maneras el brillo que tiene nuestra selección es inigualable y venimos a apoyar a todo el equipo”.