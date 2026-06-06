¿Tiene planes para este sábado? Prepárese: fuerte sistema lluvioso afectará gran parte del país

Si tiene planes para este sábado, será mejor que tome previsiones, ya que las condiciones del tiempo estarán marcadas por lluvias en gran parte del territorio nacional.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), un sistema de baja presión se ubicará en el sector marítimo cercano a Costa Rica, generando un ambiente muy lluvioso durante todo el fin de semana e inicios de la próxima semana.

Durante las primeras horas del sábado se espera abundante nubosidad en la vertiente del Pacífico, acompañada de lluvias costeras que podrían presentarse durante la madrugada y al amanecer. Conforme avance el día, las precipitaciones se extenderán hacia otras zonas de esa región.

El fin de semana estará pasado por agua (ChatGPT/Generada con IA)

Para la tarde, los expertos prevén lluvias intermitentes y aguaceros en gran parte del país, incluyendo el Pacífico, el Valle Central, la zona norte, así como las zonas montañosas del Caribe. En contraste, la costa de Limón tendría una menor incidencia de precipitaciones.

El IMN indicó, además, que este disturbio atmosférico presenta una intensidad importante y mantiene un potencial entre medio y alto de evolucionar a una depresión tropical en los próximos días.

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Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

Este viernes los Bomberos y la Cruz Roja atendieron gran cantidad de emergencias en Liberia, Guanacaste, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona.