Torero improvisado es trasladado de urgencia tras ser embestido por un toro en Zapote

El hombre sufrió múltiples traumas, principalmente en cabeza y tórax

Por Silvia Coto

Un torero improvisado fue trasladado en condición urgente al Hospital Calderón Guardia la noche de este martes 30 de diciembre, luego de ser embestido por un toro durante las corridas de Zapote.

Un improvisado fue trasladado de emergencia tras ser embestido por el toro (Cruz Roja/cortesia)

Joshua López, paramédico de la Cruz Roja Costarricense, confirmó que el paciente presentaba múltiples traumas, siendo los más importantes en cabeza y tórax, lo que obligó a su traslado inmediato para una valoración médica especializada.

“El toro le provocó múltiples traumas. Durante este martes hemos atendido a 12 toreros improvisados, pero solo uno ha requerido traslado a un centro médico”, explicó López.

De momento, se desconoce la identidad del improvisado.

