Sucesos

Trabajador de lavacar corrió para escapar de sus asesinos, pero lo mataron en un lote, Aguas Zarcas

Salas, de 31 años, fue atacado mientras trabajaba en un lavacar de Aguas Zarcas de San Carlos

Por Alejandra Morales

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Un hombre de apellido Salas, de 31 años, estaba trabajando en un lavacar cuando varios sujetos llegaron armados y lo atacaron a balazos en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

El homicidio ocurrió la mañana de este lunes 26 de octubre. Las autoridades recibieron el reporte a las 11:15 a. m., luego de que los sospechosos ingresaran al establecimiento para atacar al trabajador.

Según el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en apariencia, cuatro sujetos llegaron al sitio a bordo de dos motocicletas. Los acompañantes se bajaron de los vehículos, entraron al lavacar con armas de fuego y dispararon un par de veces contra Salas.

El hombre intentó escapar y salió corriendo hacia un lote baldío cercano. Sin embargo, los sospechosos lo habrían seguido y le dispararon en reiteradas ocasiones en diferentes partes del cuerpo, hasta provocarle la muerte en el sitio.

Después del ataque, los responsables huyeron del lugar.

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Los sospechosos habrían llegado en dos motocicletas, disparado contra el trabajador y luego huido. Foto: MSP
Las autoridades detuvieron a dos hombres de apellidos Núñez y Quesada sospechosos del homicidio en lavacar en Aguas Zarcas. Foto: MSP (MSP/MSP)

Encontraron las motocicletas quemadas

A unos tres kilómetros de donde ocurrió el homicidio encontraron las dos motocicletas quemadas.

Los sospechosos habrían llegado en dos motocicletas, disparado contra el trabajador y luego huido. Foto: MSP
Los sospechosos habrían llegado en dos motocicletas, disparado contra el trabajador y huyeron, luego aparecieron quemadas. Foto: MSP (MSP/MSP)

Como parte de las acciones policiales, las autoridades detuvieron a dos personas de apellidos Núñez y Quesada.

El OIJ deberá determinar la participación de los detenidos en el asesinato de Salas, así como esclarecer el motivo del ataque y las circunstancias que rodearon el crimen.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.