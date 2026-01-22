Tragedia doméstica deja a mujer en estado crítico tras sufrir quemaduras con agua hirviendo

Una mujer resultó con quemaduras de segundo grado tras sufrir un incidente con agua hirviendo la noche de este miércoles 21 de enero en San Antonio de Alajuela.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 10:17 p. m.

LEA MÁS: Mueren muchacho y una adolescente en accidente de tránsito entre motocicleta y camión

La emergencia ocurrió en San Antonio de Alajuela y fue atendida por la Cruz Roja. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

De acuerdo con la información preliminar, la afectada presentó quemaduras en el pecho y el abdomen, por lo que necesitó atención inmediata por parte de los socorristas.

La paciente fue llevada de urgencia al hospital San Rafael de Alajuela, donde quedó bajo atención médica especializada, no descartaban enviarla a la Unidad de Quemados del hospital San Juan de Dios, San José. Hasta el momento no se han brindado detalles adicionales sobre su estado de salud.