Sucesos

Mueren muchacho y una adolescente en accidente de tránsito entre motocicleta y camión

Violento accidente de tránsito ocurrió minutos antes de la medianoche

Por Alejandra Morales

Un hombre de aproximadamente 23 años y una adolescente fallecieron la noche de este miércoles 21 de enero tras verse involucrados en un accidente de tránsito mientras viajaban en una motocicleta.

La tragedia ocurrió poco antes de la medianoche, cuando la Cruz Roja recibió la alerta a las 11:59 p. m. en Paraíso de Cartago.

Violento accidente de tránsito ocurrió minutos antes de la medianoche. Fotografía: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Según el reporte preliminar, la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas colisionó contra un camión por razones que aún se investigan. Debido a la fuerza del impacto, ambos ocupantes quedaron prensados en el lugar del accidente.

La atención de la emergencia requirió la intervención conjunta de la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos. Tras varios minutos de labores de rescate, los socorristas lograron liberar a los motociclistas; sin embargo, ambos fueron declarados sin vida en el sitio.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos y del inicio de las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente de tránsito.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

