Tragedia en Alajuela: joven de 28 años que viajaba en scooter murió atropellada por vagoneta

Una joven de 28 años falleció la mañana de este martes tras ser atropellada mientras viajaba en un scooter en La Guácima de Alajuela.

El hecho ocurrió 300 metros al oeste de una gasolinera en esta comunidad, donde por razones que aún se investigan la mujer fue impactada por una vagoneta.

Una joven de 28 años falleció al ser atropellada por una vagoneta en la Guácima (cortesía/cortesía)

Al sitio se desplazaron cuerpos de emergencia para atender la situación; sin embargo, cuando valoraron a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el lugar.

La joven fue identificada como Daniela Acuña, de 28 años.

Las circunstancias exactas del accidente aún no han sido detalladas.

La Fuerza Pública está en custodia de la escena mientras están a la espera de la llegada del OIJ para que realicen el levantamiento del cuerpo.