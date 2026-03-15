Sucesos

Tragedia en carretera a San Carlos enluta a una familia por doloroso accidente

La Cruz Roja confirmó que cuando los socorristas llegaron al lugar el hombre ya había fallecido

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre murió la noche de este sábado tras ser atropellado por un pick-up en Florencia de San Carlos, en Alajuela.

Según la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 9:26 p. m., movilizando a los socorristas hasta la escena.

El hombre estabas fallecido a la llegada de la Cruz Roja (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a un hombre que había sido impactado por el vehículo, sin embargo, ya se encontraba fallecido.

LEA MÁS: Captura por asesinato en gimnasio dejó al descubierto algo que ponía en peligro a muchas personas

De momento no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Las autoridades judiciales levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la Medicatura Forense.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
tragediacarreterasan carlosatropellado
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.