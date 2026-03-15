Tragedia en carretera a San Carlos enluta a una familia por doloroso accidente

Un hombre murió la noche de este sábado tras ser atropellado por un pick-up en Florencia de San Carlos, en Alajuela.

Según la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 9:26 p. m., movilizando a los socorristas hasta la escena.

El hombre estabas fallecido a la llegada de la Cruz Roja (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a un hombre que había sido impactado por el vehículo, sin embargo, ya se encontraba fallecido.

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De momento no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Las autoridades judiciales levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la Medicatura Forense.