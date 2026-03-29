Sucesos

Tragedia en el río Pacuare: niño de 10 años murió ahogado mientras hacía lo que más amaba

Ronny Camacho pasaba todos los días en el río Pacuare. Su familia lo buscó con angustia hasta confirmar la tragedia

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Por Silvia Coto

La comunidad de Betania de Siquirres está llena de dolor luego de que un niño de apenas 10 años, identificado como Ronny Camacho, falleció tras ahogarse en el río Pacuare.

Según relataron allegados, el pequeño amaba pescar y eso era lo que estaba haciendo cuando ocurrió la tragedia.

Ronny solía ir todos los días a las orillas del río, muy cerca de su casa, por la iglesia de Betania, donde pasaba horas disfrutando de una de sus mayores pasiones.

Cuando la Cruz Roja llegó ya no había nada que hacer. Foto: ilustrativa (Cruz Roja)

Quienes lo conocían recuerdan que el niño siempre regresaba a su hogar con pescado, orgulloso de lo que lograba atrapar. Era una rutina que lo llenaba de felicidad y que compartía con su familia.

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Sin embargo, este viernes algo salió mal. Al ver que Ronny no regresaba como de costumbre, sus familiares comenzaron a buscarlo desesperadamente, pues no sabían que estaba en el río. Fue en ese momento cuando se percataron de que el menor se había ahogado.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, ya era demasiado tarde.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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