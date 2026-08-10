Tragedia en La Fortuna: hombre muere atrapado en poza del Salto

Un hombre murió este lunes al quedar atrapado en la poza del Salto en La Fortuna de San Carlos.

A la llegada de los cruzrojistas el hombre ya se encontraba fallecido.

Un hombre murió en una poza en San Carlos (Cruz Roja/cortesia)

La emergencia fue atendida por dos ambulancias y un vehículo de primera intervención de la Cruz Roja, que trabajaron de manera conjunta con el Cuerpo de Bomberos.

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Debido a que el hombre estaba atrapado dentro de la poza, se coordinó el ingreso de personal especializado en buceo para realizar las labores de búsqueda y extracción del cuerpo.

El cuerpo fue recuperado y entregado a las autoridades judiciales.