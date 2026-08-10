Explosiones y gritos: así fue la noche de terror que vivieron vecinos de Metrópolis II

La noche se convirtió en una pesadilla para los vecinos de Metrópolis II, en Pavas. Los gritos de una mujer alertando que salieran de las casas fueron el inicio de una madrugada de terror que terminó con la muerte de un padre y su hijo.

Ericka Espinoza, quien vive a la par de la vivienda que fue consumida por el fuego, contó que primero escuchó a una vecina gritarles que salieran de la casa.

LEA MÁS: Identifican a los dos hombres que fueron ejecutados por sicarios en Limón

Eithan Pérez Monge, de unos 14 años, quedó atrapado junto a su papá, Eduardo Pérez Badilla (Alejadra Morales/Eithan Pérez Monge, de unos 14 años, quedó atrapado junto a su papá, Eduardo Pérez Badilla)

“La vecina me gritaba que sacara el cilindro, pensé que era mi casa, cuando vi era la del vecino, en cuestión de segundos se escuchó la explosión, también se quemó el cableado eléctrico”, relató doña Ericka.

Los vecinos creen que una de las explosiones pudo haber sido provocada por un cilindro de gas. Sin embargo, serán las autoridades las que determinen qué originó el incendio.

Las llamas consumieron por completo la vivienda, una estructura de tres niveles. Dentro de la casa se encontraban Eduardo Pérez Badilla y su hijo Eithan Pérez Monge, de aproximadamente 14 años, quienes quedaron atrapados y murieron.

El incendio ocurrió en Metropolis II de Pavas. (Alejadra Morales/Eithan Pérez Monge, de unos 14 años, quedó atrapado junto a su papá, Eduardo Pérez Badilla)

LEA MÁS: Estos fueron los aterradores gritos de un adolescente que quedaron atrapados en medio de las llamas

Para los vecinos, la tragedia también deja al descubierto la historia de una familia. Eduardo era padre de siete hijos y, según contó Espinoza, era un papá soltero que vivía con dos de sus hijos.

Uno de ellos no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el incendio.

La emergencia se registró pasada la 1 a. m. de este lunes 10 de agosto. Ahora las autoridades investigan las causas que provocaron el fuego que en cuestión de minutos convirtió la vivienda en una trampa mortal.