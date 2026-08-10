Identifican a los dos hombres que fueron ejecutados por sicarios en Limón

Dos gatilleros en motocicleta dejaron un sangriento escenario a su paso por un barrio limonense, pues acabaron con las vidas de dos hombres y dejaron a una mujer herida de gravedad.

Esa es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el doble homicidio ocurrido la tarde de este domingo en el barrio Juan Gobán, en Envaco de Limón.

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Las víctimas de este crimen fueron identificadas como dos hombres apellidados Rostrán, de 48 años, y Vega, de 31. En cuanto a la mujer herida, es de apellido Jaén, de 35 años.

Según la Policía judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 4 p.m. cuando dos sujetos en moto llegaron al mencionado barrio.

Ambos hombres murieron en la escena del ataque. Foto: Archivo (IStock)

“De forma preliminar se maneja que una de las víctimas (Rostrán) se encontraba dentro de un vehículo estacionado, mientras que la otra (Vega) estaba en la entrada de una vivienda.

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“En un momento determinado, ambos habrían sido abordados por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes habrían disparado en su contra causando la muerte de ambos en el lugar”, indicó el OIJ.

La mujer recibió impactos de bala en ambas piernas y fue trasladada a un centro médico.

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En la escena los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos de munición de calibre 9 milímetros.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil de este doble homicidio.