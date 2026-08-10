Sucesos

Señor de 76 años pierde la vida tras ser atropellado por moto en Cartago

El adulto mayor murió de forma inmediata tras el violento impacto

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Por Adrián Galeano Calvo

La vida de un adulto mayor terminó de forma trágica la noche de este domingo a consecuencia de un horrible accidente de tránsito.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual identificó al ahora fallecido como un señor apellidado Navarro, de 76 años.

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El mortal hecho ocurrió a eso de las 7 p.m. de este domingo en el sector de Corralillo de Cartago.

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El señor murió de forma inmediata tras ser impactado por la moto. Foto Archivo.

“De manera preliminar se maneja que la víctima, al parecer, se disponía a cruzar la vía pública, cuando en determinado momento habría sido impactado por una motocicleta”.

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El accidente fue atendido por personal de la Cruz Roja, lamentablemente cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por el señor.

En cuanto al motociclista involucrado en el accidente, las autoridades judiciales no revelaron mayores detalles.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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