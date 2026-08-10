Señor de 76 años pierde la vida tras ser atropellado por moto en Cartago

La vida de un adulto mayor terminó de forma trágica la noche de este domingo a consecuencia de un horrible accidente de tránsito.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual identificó al ahora fallecido como un señor apellidado Navarro, de 76 años.

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El mortal hecho ocurrió a eso de las 7 p.m. de este domingo en el sector de Corralillo de Cartago.

El señor murió de forma inmediata tras ser impactado por la moto. Foto Archivo.

“De manera preliminar se maneja que la víctima, al parecer, se disponía a cruzar la vía pública, cuando en determinado momento habría sido impactado por una motocicleta”.

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El accidente fue atendido por personal de la Cruz Roja, lamentablemente cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por el señor.

En cuanto al motociclista involucrado en el accidente, las autoridades judiciales no revelaron mayores detalles.