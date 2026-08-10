Una noche trágica dejó sin vida a dos hombres en Cartago y San José

Dos hombres perdieron la vida en dos accidentes de tránsito ocurridos este domingo 9 de agosto, en diferentes comunidades de Cartago y San José.

La primera tragedia ocurrió a las 6:21 p. m. en Corralillo de Cartago, donde un hombre adulto fue atropellado por una motocicleta.

La Cruz Roja recibió la alerta y desplazó unidades hasta el sitio. Sin embargo, cuando los cruzrojistas llegaron confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

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Horas después, a las 9:36 p. m., ocurrió otro accidente mortal, esta vez en San Pablo de León Cortés, San José.

En este segundo caso también murió un hombre como consecuencia de un atropello.

Dos hombres murieron atropellados este domingo en accidentes ocurridos con poco más de tres horas de diferencia. Foto: Archivo (Cruz Roja)

Las autoridades atendieron ambas emergencias y los casos quedaron bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrieron los accidentes.

En ambos sitios se realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de información que permita esclarecer cómo ocurrieron los atropellos.