Sucesos

Una noche trágica dejó sin vida a dos hombres en Cartago y San José

Las tragedias ocurrieron en Cartago y San José durante la noche del domingo

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Por Alejandra Morales

Dos hombres perdieron la vida en dos accidentes de tránsito ocurridos este domingo 9 de agosto, en diferentes comunidades de Cartago y San José.

La primera tragedia ocurrió a las 6:21 p. m. en Corralillo de Cartago, donde un hombre adulto fue atropellado por una motocicleta.

La Cruz Roja recibió la alerta y desplazó unidades hasta el sitio. Sin embargo, cuando los cruzrojistas llegaron confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

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Horas después, a las 9:36 p. m., ocurrió otro accidente mortal, esta vez en San Pablo de León Cortés, San José.

En este segundo caso también murió un hombre como consecuencia de un atropello.

Esta tarde en Desamparados, cerca del Mall Multicentro, una triple colisión dejó a un motociclista gravemente herido, por lo que fue trasladado en condición roja al Hospital San Juan de Dios.
Dos hombres murieron atropellados este domingo en accidentes ocurridos con poco más de tres horas de diferencia. Foto: Archivo (Cruz Roja)

Las autoridades atendieron ambas emergencias y los casos quedaron bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrieron los accidentes.

En ambos sitios se realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de información que permita esclarecer cómo ocurrieron los atropellos.

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atropello en Corralillo de Cartagofallecido por San Pablo de León Cortés, San José
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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