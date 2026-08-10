Estos fueron los aterradores gritos de un adolescente que quedaron atrapados en medio de las llamas

Los gritos de auxilio de un adolescente despertaron el terror entre los vecinos de Metrópolis II, en Pavas, la madrugada de este lunes, cuando un incendio consumió una vivienda y acabó con la vida de un padre y su hijo.

El siniestro ocurrió pasada la 1 a. m. y, en medio de las llamas, los vecinos escucharon los desesperados pedidos de ayuda que provenían del interior de la casa.

En la vivienda se encontraban Eduardo Pérez Badilla y su hijo, Eithan Pérez Monge, de aproximadamente 14 años. Ambos quedaron atrapados y no pudieron escapar del incendio.

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Eithan Pérez Monge, de unos 14 años, quedó atrapado junto a su papá, Eduardo Pérez Badilla (Alejadra Morales/Eithan Pérez Monge, de unos 14 años, quedó atrapado junto a su papá, Eduardo Pérez Badilla)

Ericka Espinoza, quien vive justo al lado de la casa que se quemó, recuerda con angustia los momentos en que escuchó al adolescente pedir auxilio.

“Era un niño hogareño y muy trabajador junto a su papá, era un buen muchacho. Él estudiaba y trabajaba”, contó Espinoza.

“Sáquenme, Sáquenme era lo que gritaba, pero nada podíamos hacer por ellos”, agregó la vecina.

La mujer describió al adolescente como un joven trabajador y cercano a su padre. Ahora, los gritos que escuchó durante aquella madrugada permanecen en su memoria como uno de los momentos más dolorosos de la tragedia.

El mortal incendio dejó un gran dolor en todos los vecinos. (Alejadra Morales/Eithan Pérez Monge, de unos 14 años, quedó atrapado junto a su papá, Eduardo Pérez Badilla)

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Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, las llamas ya habían tomado gran parte de la estructura. Pese a los esfuerzos realizados, padre e hijo perdieron la vida.

Las causas que provocaron el incendio todavía se encuentran bajo investigación. Las autoridades deberán determinar qué originó el fuego que convirtió la vivienda en una trampa mortal para los dos ocupantes.

Don Eduardo se dedicaba a vender artesanías, justamente estas impidieron la entrada rápida de los bomberos y estas mantuvieron las llamas vivas.